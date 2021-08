[HORROR] Casa de ‘Invocação do Mal’ está recebendo hóspedes

Você teria coragem?

O filme ‘Invocação do Mal’, lançado em 2013, abriu as portas do cinema para os longas posteriores do que viria a se configurar como a franquia ‘Invocação do Mal’. No filme, Vera Farmiga e Patrick Wilson encaram, pela primeira vez, o papel dos demonologistas Ed e Lorraine Warren no cinema.

A trama segue a história de Carolyn e Roger Perron, após sua recente mudança para uma casa na zona rural Rhode Island. O casal e suas cinco filhas passam a ser assombrados por presenças sobrenaturais na residência. Sem dinheiro para mudar de casa, a família decide chamar Ed e Lorraine Warren para investigar o que está acontecendo.

O fato é que o filme é baseado em fatos reais e os proprietários anteriores da casa fizeram o possível para dissuadir os turistas de visitarem a propriedade. No entanto, os novos proprietários decidiram abraçar o interesse e convidar visitantes curiosos do paranormal para sua casa.

Por US$ 125 dólares por pessoa, aproximadamente R$ 660 reais, os aspirantes a investigadores podem ficar na casa e nos arredores para estadias durante os dias de semana. Os fins de semana já estão ocupados até outubro. Os novos proprietários, Cory e Jennifer Heinzen, abriram a casa ao público em fevereiro de 2020. O casal comprou a casa em junho de 2019 e a vê como uma “casa mal-assombrada” em vez de uma pousada ou hotel.

As reservas podem ser feitas aqui: https://theconjuringhouse.com/