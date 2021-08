‘Gossip Girl’ faz pausa e retorna em novembro. Saiba o que aconteceu até agora

Este texto contém spoilers!

Já era esperado. Desde os primeiros anúncios sobre o novo ‘Gossip Girl’, os produtores da série já afirmavam que a primeira temporada seria dividida em duas partes, com a segunda retornando em novembro. O lançamento do sexto episódio esta semana é o marcador temporal da pausa que a primeira temporada terá e todos podem ser vistos na HBO Max. Ao todo, a primeira temporada deve ter 12 episódios.

A série original que teve 6 temporadas, foi lançada inicialmente em 2007 e permaneceu no ar até 2012. No elenco: Blake Liberly (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Chace Crowford (Nate Archibald), Ed Westwick (Chuck Bass), Penn Badgley (Dan Humphrey) e Taylor Momsen (Jenny Humphrey), entre outros.

Desenvolvido por apresentador Joshua Safran, escritor e produtor executivo da série original, o reboot nos leva de volta ao Upper East Side encontrando uma nova geração de adolescentes da escola privada de Nova York. Os novos personagens são introduzidos em um novo nível de vigilância social nove anos após o site original da blogueira ter sido fechado. A série é baseada no best-seller de Cecily von Ziegesar. A série é estrelada por Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith com Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

O que aconteceu até agora?

O primeiro episódio da série se inicia com o novo ano escolar e com a chegada de uma nova e misteriosa aluna na Constance St. Jude. Julien, a “abelha-rainha” do colégio, vê seu reinado supremo tremer nas redes sociais e também em relação à sua vida amorosa com o príncipe de Manhattan. Enquanto isso, os outros alunos vêem a presença misteriosa ameaça mudar o status quo.

Enquanto Zoya, ​​a irmã mais nova da influenciadora ultra-popular Julien, explora cautelosamente um novo interesse romântico. Max é apresentado como um enigmático playboy festeiro do grupo. Ele despreza o drama e as coisas que não o envolvem, embora ele se entregue às drogas e ao álcool para lidar com a dor. Ele valoriza a liberdade e o individualismo e age focado em seus próprios interesses. Algo em comum com Chuck Bass?

No terceiro episódio, a escola toma medidas drásticas para ocultar a identidade da Gossip Girl, enquanto Max leva Julien a explorar a vida fora de sua zona de conforto. Os dois acabam descobrindo antigos segredos de família chocantes.

Com o Halloween se aproximando, Zoya e Julien decidem se unir, mas um incidente em uma escola próxima leva todos a pensarem em uma ação da Gossip Girl. Mas, quando a mãe de Obie chega à cidade, Zoya começa a questionar alguns fatos. Enquanto isso, Julien decide levar sua marca ao próximo nível e isso faz com que ela entre em um caminho de autodescoberta. No sexto episódio, a vida pessoal e profissional de Kate se chocam e os amigos Aki e Max se unem para apoiar Audrey.