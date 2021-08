[HORROR] Candyman está sendo invocado em novo trailer do longa. Assista!

Bu!

Um novo trailer do longa ‘A Lenda de Candyman’ está deixando muita gente assustada. Isso porque, a entidade sobrenatural que se originou a partir de uma lenda urbana dos Estados Unidos está sendo invocada durante os minutos do novo trailer.

O primeiro filme com a entidade foi no longa ‘Candyman’, de 1992, baseado no conto do mestre do terror Clive Barker. O filme gerou as sequências ‘Candyman: Farewell to the Flesh’ e ‘Candyman: Day of the Dead’.

Agora, o novo filme conta a história de um artista chamado Anthony (Yahya Abdul-Mateen II) que mora com sua namorada Brianna (Teyonah Parris) no mesmo bairro onde ocorreram os assassinatos originais de Candyman. Ele ouve histórias do assassino sobrenatural e as usa como inspiração em sua arte. Mas as lendas do Candyman acabam se tornando mais do que apenas mitos, e logo a antiga violência urbana está sendo desencadeada novamente.

Evocar o Candyman, é claro, é tão fácil quanto dizer seu nome cinco vezes seguidas enquanto se olha no espelho (como os fãs do filme original aprenderam). No trailer do novo filme, Anthony comete o erro clássico do personagem de todo filme de terror: ele pensa que as regras do assassino são uma piada, enquanto provoca Brianna dizendo o nome de Candyman.

Os trailers anteriormente divulgados do longa já deixaram claro que o filme vai divergir da visão que o filme original levou ao cinema. A grande mudança é que no novo filme ‘A Lenda de Candyman’ ganha uma história de origem nova, que o torna um pouco mais parecido com Freddy Krueger.

‘A Lenda de Candyman’ estreia em 27 de agosto de 2021.