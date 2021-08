‘Mistério no Mediterrâneo’ ganhará sequência com Adam Sandler e Jennifer Aniston

Projeto do segundo filme estava parado desde outubro de 2020. Agora, a Netflix retomou os trabalhos com um novo roteirista.

Quase dois anos depois de anunciado, ‘Mistério no Mediterrâneo 2’ está finalmente avançando na Netflix, como evidenciado por uma contratação importante nos bastidores. De acordo com o Deadline, o roteirista Jeremy Garelick será o nome por trás do novo roteiro, que anteriormente foi escrito por James Vanderbilt, que também escreveu o primeiro filme.

Tudo indica que ‘Mistério no Mediterrâneo 2’ se passará em Paris e no Caribe, mas ainda não há nenhuma palavra sobre se alguém do primeiro filme se juntará a Jennifer Aniston e Adam Sandler na sequência.

‘Mistério no Mediterrâneo’, lançado em julho de 2019 na Netflix, é uma comédia da Netflix sobre um casal que se vê envolvido em uma investigação de assassinato enquanto estava de férias em um iate. O longa foi assistido por muitos assinantes durante seu primeiro mês de disponibilidade, resultando em uma sequência que começou a ser desenvolvida em outubro seguinte, mas a pandemia da Covid-19 paralisou todos os planos.