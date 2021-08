Criadora de ‘The Witcher’ anuncia contrato com a Netflix para novas produções

Lauren Schmidt Hissrich acaba de assinar um novo contrato com a Netflix.

Com a temporada 2 de ‘The Witcher’ no forno e anunciada para estrear em 17 de dezembro na Netflix, a criadora da série, Lauren Schmidt Hissrich acaba de assinar um novo contrato com o streaming para a produção de mais materiais relacionados ao universo do bruxo Geralt de Rívia.

A informação foi postada no Twitter de Hissrich, onde ela escreveu: “Eu não posso fingir que estou bem com isso. É um sonho de carreira que se tornou realidade”.

I can’t pretend to be cool about this. It’s a career dream come true. https://t.co/34q6mmsXW8 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) August 19, 2021

De acordo com informações do Giant Freakin Robot, o acordo com a Netflix inclui uma parceria criativa pelos próximos anos. Isso é semelhante aos acordos que Shonda Rhimes, Ryan Murphy e outros criadores de programas têm assinado com a plataforma. O negócio inclui a criação, produção e escrita de programas no serviço de streaming. Embora nem todas essas criações façam, necessariamente, parte de ‘The Witcher’ e de seu universo em constante expansão, inclui o trabalho atual que ela tem nesse projeto para a Netflix tem o potencial de levar a ainda mais spin-offs conforme seu trabalho avança. Em resposta ao anúncio, Lauren Schmidt Hissrich compartilhou que, embora esteja ansiosa para trabalhar em novos projetos, seu coração ainda pertence ao ‘The Witcher’.

A segunda temporada de The Witcher lidou com alguns atrasos nas filmagens, em parte por causa da pandemia de COVID-19 e também em parte por causa da lesão de Henry Cavill durante as filmagens. Os novos episódios devem chegar em 17 de dezembro de 2021.