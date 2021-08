Cena deletada de ‘Viúva Negra’ vaza no Twitter e mostra um final alternativo para Nat

Cena mostra um final mais emotivo para a Viúva Negra.

‘Viúva Negra’, lançado em 9 de julho, tem sido tema recorrente. Isso porque, para além do sucesso de bilheteria e das críticas positivas, a atriz Scarlett Johansson está processando a Disney por quebra contratual no que diz respeito ao pagamento da atriz sobre os direitos sobre as vendas dos tickets.

Mas, longe da polêmica judicial que ainda não tem data para acabar, ‘Viúva Negra’ conta a história de uma Natasha Romanoff enquanto ela revisita seu passado como uma ex-assassina da Sala Vermelha, antes de se tornar uma vingadora no MCU.

Dada a morte do personagem em ‘Vingadores: Ultimato’, ‘Viúva Negra’ parece ser a última aparição de Scarlett na pele da personagem. Porém, a trama ainda deixa alguns elementos soltos que podem gerar uma sequência, dentre eles a possibilidade de estabelecer o lugar de Yelena Belova (Florence Pugh), irmã de Natasha, no MCU.

Uma cena deletada de ‘Viúva Negra’ que vazou no Twitter revela um final alternativo para o filme: um que mostra Nat voltando para Ohio, onde ela passou seus anos mais normais com sua primeira família.

This would have been a perfect ending. pic.twitter.com/bQp3GidTbV — Scarlett Johansson Fanpage (@ScarlettForum) August 10, 2021

Esta cena deletada teria sido definida depois que Nat deixou a Europa para se reunir com seus companheiros Vingadores. Não se sabe por que foi cortada, mas pode ter algo a ver com o tempo de execução do filme. O filme autônomo já atingiu 2 horas e 14 minutos, então eles podem ter precisado deixar algumas cenas fora.