Lotofácil: apenas um apostador de Minas Gerais leva prêmio desta terça-feira

Um apostador da cidade de Matozinhos, em Minas Gerais, foi o único ganhador do prêmio da Lotofácil nesta terça-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira foram:

01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25

O felizardo morador da cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte levou para casa a quantia de R$ 1.403.627,68. Na faixa dos 14 acertos, duzentos e trinta e duas pessoas foram premiadas com o valor de R$ 1.812,24.

1º DE MAIO

Hoje, em função do feriado do Dia do Trabalho não haverá sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal. A Lotofácil retorna nesta quinta-feira, dia 2, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Para concorrer a esse prêmio o apostador deve efetuar sua aposta até 19h de quinta-feira nas casas lotéricas ou no aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil, com 15 números marcados no volante, custa R$ 3.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina continua acumulada

Mais um sorteio da Quina acabou sem ganhadores. Nesta terça-feira, ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas e a loteria acumulou pra R$ 4,5 milhões no sorteio que será realizado na quinta-feira (dia 2).

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

21, 25, 65, 72, 78