Feriado 1º de maio: hoje não tem rodízio de veículos na cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo determinou a suspensão do rodízio municipal de veículos nesta quarta-feira, dia 1º. Em função do feriado do Dia do Trabalho.

ANÚNCIO

Com isso, os carros com placas finais 5 e 6, que estariam proibidos de circular pelo centro expandido da cidade entre 7h às 10h e das 17h às 20h, podem circular livremente.

Nesta quarta-feira também estão suspensas as demais restrições existentes à circulação de veículos na cidade de São Paulo, como Rodízio de veículos pesados (caminhões), Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Recomendados

Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), também estão liberadas as faixas exclusivas de ônibus nesta quarta-feira. As ciclofaixas foram ativadas e o estacionamento rotativo pago (Zona Azul) funcionará conforme a sinalização do local.

Nesta quinta-feira, o rodízio municipal e as demais restrições à circulação e carros no centro de São Paulo voltam a operar normalmente. Amanhã, os carros com placas finais 7 e 8 não podem circular no centro expandido da cidade, que inclui pontos como marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, avenida Tancredo Neves, Viaduto Grande São Paulo, entre outras.

Confira abaixo as regras do rodízio para carros na cidade de São Paulo:

Segunda-feira: veículos com placas de final 1 e 2 não circulam;

Terça-feira: veículos com placas de final 3 e 4 não circulam;

Quarta-feira: veículos com placas de final 5 e 6 não circulam;

Quinta-feira: veículos com placas de final 7 e 8 não circulam;

Sexta-feira: veículos com placas de final 9 e 0 não circulam.