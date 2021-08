[HORROR] Ator que faz o serial killer Michael Myers revela qual sua cena favorita de ‘Halloween’

James Jude Courtney revela quais são suas duas cenas preferidas no filme de 2018.

O ator Jude Courtney, que assumiu o papel de Michael Myers na atual trilogia de Halloween, substituindo Tyler Mane, revelou quais são suas mortes favoritas na franquia. O ator esteve recentemente no Flashback Weekend, evento realizado em Chicago, nos Estados Unidos, para falar sobre como foi se tornar o novo Michael Myers.

Jude Courtney, que está na pele de Michael Meyers desde a reinicialização da franquia, com o filme ‘Halloween’, de 2018, disse que duas morte chamaram a atenção dele neste filme : a morte de Andrea Wagner, que é esfaqueada na nuca, e os podcasters de true crime, Aaron Korey e Dana Haines, que são espancados até a morte no banheiro de um posto de gasolina. “Eu amo a cena do banheiro porque é muito brutal. Nada como uma boa luta, principalmente quando você está vencendo”.

Courtney estará em ‘Halloween Kills: O Terror Continua’, que é o décimo segundo filme da franquia que começou em 1978 e tem estreia prevista para 15 de outubro. Veja o trailer divulgado pela Universal Studios.

Em 2018, a Blumhouse reiniciou a franquia com ‘Halloween’ dirigido por David Gordon Green, que aconteceu 40 anos depois do filme original. Com o filme sendo elogiado por fãs e críticos, a Universal rapidamente aprovou verde a duas sequências: ‘Halloween Kills’ e ‘Halloween Ends’.

‘Halloween Kills: O Terror Continua’ pretende ser o penúltimo da saga, já que sua sequência, ‘Halloween Ends’ tem estreia prevista para 2022. O novo longa vai mostrar uma caçada sangrenta por Michael Myers e revela que o icônico assassino será desmascarado na sequência. O trailer mostra Michael matando um grupo de bombeiros antes que toda a cidade comece a caçá-lo. No final do trailer vemos Michael sendo desmascarado.