Elizabeth Olsen defende Scarlett Johansson e se posiciona contra a Disney

“Eu acho que ela é durona”, disse Elizabeth Olsen sobre Scarlett Johansson.

Em entrevista à Vanity Fair, a atriz Elizabeth Olsen, que interpreta a Wanda no MCU (Marvel Cinematic Universe) falou sobre o reposicionamento da indústria do cinema diante da pandemia da Covid-19, quando muitos lançamentos foram atrasados, novos protocolos foram implementados e também lançamentos aconteceram simultaneamente nos cinemas e em plataformas de streaming.

Especificamente sobre o caso da atriz Scarlett Johansson, que iniciou uma briga judicial contra a Disney alegando quebra de contrato ao distribuir ‘Viúva Negra’ também através do streaming, via Premier Access, Elizabeth Olsen se posicionou a favor da colega de elenco: “Eu acho que ela é durona e, literalmente, quando li que fiquei tipo, ‘bom para você, Scarlett’. Quando se trata de atores e seus ganhos, acho que haverá uma mudança nos contratos. Portanto, é sobre o que está no contrato ou não”, disse Elizabeth.

A atriz também manifestou preocupação sobre o futuro das pequenas produções. “Estou preocupada com um monte de coisas. Não estou preocupada especificamente com a Scarlett, mas estou preocupada com a possibilidade de pequenos filmes terem a oportunidade de serem vistos nos cinemas. Isso já era uma coisa pré-COVID. Gosto de ir ao cinema e não quero necessariamente ver apenas um candidato ao Oscar ou um blockbuster. Eu gostaria de ver filmes de arte e teatros de arte. E então eu me preocupo com isso, e com as pessoas tendo que manter esses cinemas vivos. E eu não sei quão financeiramente isso funciona para esses cinemas. Espero que haja algum tipo de solução que as grandes empresas estão se unindo para manter, pelo menos em Los Angeles. Isso vai acontecer. Mas eu acho que vai ser como costumava ser quando os estúdios eram donos de cinemas. E tenho a sensação de que podemos voltar a ser a única maneira de mantê-los vivos com imóveis tão caros”, finalizou Olsen.