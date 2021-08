Entenda por que nova temporada de ‘Stranger Things’ está tão atrasada

Produtor da série responde.

A quarta temporada de ‘Stranger Things’ deveria ter sido lançada em 2020, depois foi atrasada para 2021 e agora só deve sair em 2022. Mas, por que os novos episódios estão tão atrasados? Quem responde é o produtor da série, Shawn Levy. Em entrevista recente ao The Hollywood Reporter sobre a divulgação do novo filme Free Guy, ele também foi questionado sobre ‘Stranger Things’.

“Obrigado por não me perguntar sobre uma data de lançamento, porque as pessoas têm me perguntado muito isso esta semana. Te digo que estamos muito atrasados. Os irmãos Duffer e eu estamos ansiosos para compartilhar com vocês e com o mundo a quarta temporada o antes possível. A quarta temporada foi pensada para ser a maior, a mais ambiciosa, a mais cheia de efeitos e a mais épica da série. Muito mesmo! Por isso, dada essa complexidade e os obstáculos gerados por uma pandemia, a finalização dos novos episódios têm tomado muito tempo. Mas é um tempo que vale esperar”, disse ele.

opı̣ʇɹǝʌuı̣ opunɯ ou ŝǝɔoʌ sopoʇ oɾ̣ǝꓥ

Stranger Things volta em 2022. pic.twitter.com/u3JnLnrnQD — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 6, 2021

Como a primeira temporada se passou em 1983, a segunda em 1984 e a terceira em 1985, espera-se que a quarta temporada se passe em 1986. Porém, o fato do atraso nas gravações por conta da pandemia e o crescimento dos atores adolescentes deve fazer com que o roteiro da série priorize um salto temporal para 1988.

Leia mais sobre filmes e séries:

O último episódio da terceira temporada mostra o grupo de amigos se separando. Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schanapp) deixaram Hawkins. Os criadores, os irmãos Duffer, sugeriram que haveria o retorno de um personagem importante. Na época, havia uma especulação de que esse tal personagem seja Jim Hopper que, aparentemente, morreu no último episódio. As suspeitas foram confirmadas pelo último teaser, divulgado em fevereiro de 2020.