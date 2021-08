Canário Negro terá filme solo com possível aparição de Batgirl

Rumor tem base nas HQs da DC, que mostram Canário Negro e Batgirl juntas por diversas vezes.

A personagem das HQs da DC Dinah Lance, conhecida também como Canário Negro, terá um filme solo. Depois de aparecer pela primeira vez em ‘Aves de Rapina’ (2020), que trouxe Margot Robbie no papel principal de Arlequina, a cantora Canário Negro, vivida pela atriz Jurnee Smolett, ganhará um filme pela HBO Max.

No filme de 2020, Lance é apresentada como a cantora burlesca e motorista pessoal do vilão Roman Sionis (Ewan McGregor). Lutando ao lado de Arlequina (Margot Robbie) e da caçadora Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winston), ela revela seu poder meta-humano de gritos supersônicos.

A Kroll & Co. Entertainment, de Sue Kroll, que produziu ‘Aves de Rapina’, vai produzir o filme. Jurnee Smollett está transbordando de entusiasmo com o longa e confirmou que as coisas estavam em andamento nas redes sociais. Ela escreveu: “Acho que o Canário está fora da gaiola! 🤪 Estou tão animado para finalmente embarcar nesta aventura com minha alma gêmea criativa”.

Recentemente, Jurnee twittou para dar as boas-vindas à atriz Leslie Grace, depois que o nome dela foi confirmado para ser a próxima Batgirl no DCEU (DC Extended Universe).

Como nas HQs, Batgirl e Canário Negro têm uma forte presença juntas, os rumores de que os dois personagens poderiam estar juntos no próximo filme deixou muitos fãs com uma pulga atrás da orelha.