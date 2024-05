Ex-BBBs se juntam ao time de voluntários na ajuda a vítimas do Rio Grande do Sul

O time de ex-BBBs que arregaçaram as mangas para ajudar no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul continua crescendo.

Além das médicas Amanda Meirelles, Thlema Assis e Marcela Mc Gowan, juntou-se à equipe de celebridades voluntárias o ex-BBB Cesar Black, que é enfermeiro e viajou para reforçar as equipes com treinamento médico distribuídos nas dezenas de cidades que precisam de apoio.

Desde que as chuvas torrenciais começaram a cair e inundar as cidades, 116 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e milhares perderam tudo, até mesmo suas casas, e aguardam socorro para deixarem as áreas de risco.

Antes de começar sua viagem, Cézar Black fez uma postagem reclamando da dificuldade de chegar ao destino, uma vez que não havia qualquer coordenação para enviar profissionais, apenas doações pelas entidades públicas, como as Forças Armadas. “Só uma vida salva outra vida”.

Nesta quinta, Black dividiu com seus seguidores as etapas de sua viagem, que teve que ser feita parte por terra, pois o aeroporto de Porto Alegre também está alagado e permanece fechado para voos. Dessa forma, Black viajou até Santa Catarina e deve que seguir de lá de carro. “Vamos com Deus”, escreveu nos stories de seu Instagram.

O amigo e também ex-BBB Ricardo Alface fez questão de despedir do amigo. “Enfermeiro tartaruga ninja tá indo pro Rio Grande do Sul. Seu juramento tá sendo honrado”, disse.

Na ultima postagem, Black mostrou o trajeto de carro seguindo de Florianópolis para o Rio Grande do Sul. “Na estrada”, disse.