Justiça do RJ acata denúncia contra três pessoas por ataque de pitbulls a escritora Roseana Murray

Escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, perdeu um braço e uma orelha por conta de ataque de pitbulls, no RJ

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou rés três pessoas pelo ataque de pitbulls ocorrido contra a escritora Roseana Murray, de 73 anos, em abril deste ano. A vítima, que foi arrastada por cerca de 5 metros, perdeu um braço e uma orelha. Após passar 13 dias internada, ela teve alta do hospital e ainda se recupera em casa.

Se tornaram réus Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos, Davidson Ribeiro dos Santos e Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro, que eram tutores dos cães. Eles chegaram a ser detidos após o ataque, mas foram soltos e respondem ao processo em liberdade. Já os animais foram levados a um abrigo.

Segundo a denúncia do MP, aceita na última quinta-feira (9) pela Justiça, os tutores não guardaram com a devida cautela os animais. Além disso, esse não teria sido o primeiro ataque cometido por eles, que frequentemente eram vistos soltos pelas ruas.

O juiz Andrew Francis dos Santos Maciel, 2ª Vara da Comarca de Saquarema, acatou os argumentos e destacou que os três serão julgados pelo artigo 31 do decreto-lei nº 3688, que afirma que é crime deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Eles também vão responder pelo artigo 32 da lei 9.605, sobre maus-tratos a animais.

A defesa do trio disse, ao site G1, que “houve excessivo rigor acusatório” por parte do MP. “É claro que a defesa está profundamente contrariada com o conteúdo da denúncia”, disse Wallace Martins. Os defensores têm um prazo de dez dias para recorrer da decisão.

Escritora e poetisa Roseana Murray foi atacada por três pitbulls e foi socorrida em estado grave, no RJ (Reprodução/Instagram/Corpo de Bombeiros)

Relembre o caso

Roseana foi atacada pelos três pitbulls enquanto fazia uma caminhada no bairro Gravata, em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, na manhã do último dia 5 de abril. Ela foi arrastada pelos animais e sofreu vários ferimentos na cabeça e nos braços.

A escritora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de um helicóptero, e internada no Centro de Terapia Intensivo do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Ela passou por cirurgias para reconstrução do rosto e de um dos braços, mas teve o outro membro e uma orelha amputados. Após 13 dias, teve alta médica.

Amiga de Roseana, a comerciante Sandra Noleto contou logo após o ataque que a escritora gosta de caminhar todos os dias bem cedo. Naquela manhã, como de costume, ela estava andando quando foi atacada.

“Eu fui acordada pelos gritos de uma vizinha pedindo ajuda, porque a Roseane estava sendo atacada pelos cachorros. Eram três animais de uma casa que foi invadida há algum tempo. Quando eu vi, eles tinham arrastado ela e estavam comendo o braço dela”, contou Sandra.

A mulher diz que os mesmos cachorros já tinham atacado outras pessoas na região. “Não é a primeira vez que isso acontece. Outros vizinhos já fizeram registros de ocorrência porque os animais morderam pessoas da rua”, ressaltou a amiga.