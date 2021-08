[HORROR] Novo ‘Atividade Paranormal’ será lançado ainda este ano, confirma produtor

Novo longa terá enredo baseado nos filmes anteriores, mas será uma trama totalmente nova.

Em entrevista ao site de entretenimento Collider, Jason Blum, cineasta, produtor e criador da Blum House Studios, disse que ‘Atividade Paranormal’ já está concluído. “O filme está feito. Sim, conseguimos”, revelou. Novo filme ainda não tem data de estreia, mas deve entrar para o catálogo da Paramount Plus.

Atividade Paranormal é uma das franquias de filmes de terror ao estilo found footage mais conhecidas. O primeiro filme foi lançado em 2007, com um custo baixo de apenas 15 mil dólares, o filme conseguiu arrecadar ao todo 200 milhões de dólares. Por isso, ele é considerado o filme mais lucrativo da história do cinema.

Embora Jason Blum tenha revelado os detalhes do enredo do novo longa, ele explicou a direção que tomaram o novo filme: “A Paramount queria continuar com a franquia Atividade Paranormal, eu provavelmente teria deixado para lá. Mas, para mim, não havia como continuar o caminho que estávamos percorrendo. Então, eu realmente incentivei todas as pessoas criativas envolvidas a pensar em algo novo. Muitas pessoas que vão ver o novo ‘Atividade Paranormal’ tinham 3 anos quando o primeiro filme foi lançado, então eles nem sabem desses filmes antigos. Eu acho que, se fôssemos refazer a franquia, seria melhor criar algo novo e não somente tentar expandir o que fizemos todos aqueles anos atrás”.