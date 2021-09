Netflix: Novo filme reúne Gal Gadot, The Rock e Ryan Reynolds. Veja trailer

Filme custou mais de 200 milhões de dólares para a Netflix e estreia com exclusividade pelo streaming.

‘Alerta Vermelho’ é o novo filme de ação que inclui Gal Gadot, Dwayne “The Rock” Johnson e Ryan Reynolds que entra no catálogo da Netflix em 12 de novembro. A trama é sobre John Hartley (Johnson), um agente do FBI, encarregado de trazer os maiores criminosos do mundo. Porém, em seu caminho ele se depara com dois ladrões rivais no meio do assalto, Nolan Booth (Reynolds) e O Bispo (Gadot).

O primeiro trailer foi revelado. Assista!

O filme deveria ter sido lançado nos cinemas, mas a Netflix comprou o filme da Universal em 2019. ‘Alerta Vermelho” é o filme mais caro do streamer até o momento, com um orçamento supostamente em torno de 200 milhões de dólares, aproximadamente 1,02 bilhões de reais.

O longa é dirigido e escrito por Rawson Marshall Thurber, de ‘Skyscraper’ e ‘Somos os Millers’, e produzido por Hiram Garcia, Johnson e Dany Garcia da Seven Bucks Productions, Beau Flynn’s Picture Co. e Thurber’s Bad Version, Inc .