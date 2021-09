Entenda por que todo mundo está falando da série ‘Noite Adentro’ (com spoilers)

Segunda temporada foi lançada dia 8 de setembro no catálogo da Netflix.

Com sua segunda temporada recém adicionada ao catálogo da Netflix. ‘Noite Adentro’ chega cheia de expectativa por parte dos fãs para que seja renovada para uma terceira temporada. Se você não assistiu e não sabe do que se trata, ‘Noite Adentro’ é a primeira produção original da Netflix feita na Bélgica e é baseada no romance de Jacek Dukaj, ‘The Old Axolotl’. É uma série de suspense distópica cuja trama acompanha um grupo de pessoas que são sequestradas a bordo de um vôo exaustivo e duradouro. Elas embarcam em uma missão para escapar de uma catástrofe solar que já destruiu a Terra e seus habitantes.

A primeira temporada foi relativamente bem recebida pelo público: obtendo aprovação de 88% no Rotten Tomatoes e nota 7,1 no IMDB. O roteiro se passa em um futuro apocalíptico, no qual a exposição ao Sol se torna algo letal. Podendo se locomover apenas à noite, os sobreviventes passam os dias dentro de um bunker, onde traições, racionamento de comida e outros desafios fazem parte da rotina.

Os episódios da segunda temporada entraram nesta quarta, 8 de setembro, no catálogo da Netflix e o assunto virou trend topic no Twitter nas primeiras horas da manhã. Veja o que alguns usuários comentaram.

Essa segunda temporada de Noite Adentro foi maravilhosa, bem melhor do que eu esperava.

Obrigado @NetflixBrasil, agora renova por favor. — Wellington de Souza (@WellingtonSD) September 8, 2021

Segunda temporada de 'Noite Adentro' já chegou na Netflix <3 . . . essa série foi uma grata surpresa, não curti muito o trailer, mas veremos oq vai acontecer com o pessoal no bunker — Lucas (@_lucascardosx) September 8, 2021

saiu a segunda temp de noite adentro e eu já quero maratonar — larissao (@lrssxxxx) September 8, 2021

O que aconteceu na primeira temporada?

A história começou com um soldado italiano da OTAN chamado Terenzio Matteo Gallo (Stefano Cassetti) sequestrando um vôo noturno de Bruxelas. Apesar de esta ter sido uma situação assustadora para quem estava a bordo do avião, porque eles estavam dentro da aeronave, eles conseguiram sobreviver ao evento apocalíptico.

Qualquer pessoa que foi exposta à luz do sol durante o dia do apocalipse foi morta na catástrofe, mas este não foi um evento isolado e único, pois os personagens da série descobrem que têm que lutar contra o relógio para se manterem vivos. O desafio deles era garantir que o sol ficasse para trás em todos os momentos na primeira temporada enquanto se ajustavam ao novo modo de vida.

A segunda temporada já está disponível na Netflix. Você se anima?