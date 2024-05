Motorista do Porsche: Fernando Sastre é transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé neste sábado (11)

Fernando Sastre de Andrade Filho, que matou um homem e deixou outro ferido após atropelá-los com um Porsche, foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, interior de São Paulo, durante a madrugada deste sábado (11).

De acordo com o g1, a transferência aconteceu às 0h45. O local é conhecido por receber casos de crimes com grande repercussão midiática, como o do ex-jogador Robinho.

A informação da transferência foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O motorista, que matou um homem e feriu seu amigo a mais de 100 Km/h, após provocar um acidente, ficará isolado de outros presos, como procedimento padrão da unidade.

Motivo da transferência

Fernando Sastre estava no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos 2 desde a última terça-feira (7). Neste dia, o o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus para o motorista, solicitado pela defesa dele, contudo entendo que a transferência para um presídio mais seguro deveria ser feita.

Segundo o advogado Elizeu Soares de Camargo Neto, o pedido de envio para a Penitenciária 2 (P2) de Tremembé foi feito pois seu cliente havia recebido ‘ameaças externas’.

Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia um Porsche e bateu contra um Sandero, se apresentou à polícia e teve o pedido de prisão negado pela Justiça (Reprodução/TV Globo/X)

Motorista de Porsche terá que pagar pensão de dois salários mínimos para família de motorista de app

A Justiça de São Paulo determinou que o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia um Porsche que bateu em um Renault Sandero, pague uma pensão mensal de dois salários mínimos para a família do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, de 52, morto na batida, até o julgamento do caso. Ainda não foi analisado o pedido dos parentes da vítima de indenização no valor de R$ 5 milhões. O condutor do carro de luxo segue preso e deverá ser levado para a Penitenciária de Tremembé, no interior paulista.

A defesa da família de Ornaldo entrou com uma ação pedindo pedindo R$ 5 milhões de indenização por danos morais, além do pagamento de prestações alimentares à esposa à filha da vítima de sete salários mínimos. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) deu parecer favorável ao pedido, mas sugeriu um valor menor para a pensão, de três salários mínimos.

O pedido foi analisado e, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), acatado parcialmente. Foi fixado o valor de dois salários mínimos “e o réu deverá efetuar o pagamento até a decisão final do processo, que tramita em segredo de Justiça”. Ainda cabe recurso da decisão.

Logo após o acidente, os advogados de defesa de Fernando procuraram os parentes de Ornaldo e ofereceram o pagamento de uma ajuda de um salário mínimo por tempo indeterminado. Porém, os filhos da vítima se manifestaram com “repúdio e indignação” por conta da oferta, lembrando que o pai era o principal provedor da família e ainda tem uma filha adolescente.

A defesa do condutor do carro de luxo não foi encontrada para comentar sobre o pedido de indenização e pensão.