Fã de ‘O Senhor dos Anéis’ constrói seu próprio condado

Um sonho!

Um fã de uma das obras mais conhecidas de J. R. R. Tolkien, a trilogia de livros ‘O Senhor dos Anéis’ construiu para si mesmo seu próprio condado, onde vive há três anos. O chef confeiteiro italiano e fã da obra chamado Nicolas Gentile passou os últimos três anos morando em uma toca de hobbit que ele mesmo construiu na região central de Abruzzo, no sul da Itália. Ele mesmo administra a conta @MyHobbitLife no Instagram e conta como decidiu iniciar a construção do seu próprio condado, que ele chama de “País dos Gentios”, em 2018:

“Sempre adorei literatura e filmes de fantasia, ‘Dungeons and Dragons’ e videogames. Mas em algum momento da minha vida, eu senti como se estivesse vivendo as aventuras dos outros e não as minhas. Decidi que também viveria minha vida como um personagem dos filmes e livros que tanto amava. Esse projeto não tem como objetivo dar lucro. Se eu quisesse ficar rico, teria investido em bitcoin! Tudo o que quero é conhecer pessoas como eu, que tenham a mesma magia em seus olhos e um amor pelas coisas simples da vida, que gostem de jantar com amigos e uma aventura na floresta de vez em quando”, ele postou na rede social.

Nos livros e também na trilogia de filmes inspirada nas obras de J. R. R. Tolkien, o Condado é um lugar tranquilo e rural que incentiva a vida gentil de seus pequenos habitantes, os hobbits. Eles são uma raça de seres criados pelo autor que povoaram a Terra Média e viviam em casas escavadas em pequenas encostas. Com portas circulares colocadas no ponto mais alto da colina, as pequenas casinhas criadas para os filmes de Peter Jackson, dos anos 2000, viraram atração turística na Nova Zelândia, local onde os filmes foram rodados.

Gentile está atualmente em campanha de financiamento coletivo para expandir sua aldeia, com a esperança de criar uma pequena comunidade que vive da terra como os hobbits fariam. O objetivo dele é arrecadar 1,78 milhão de dólares.

