Joaquin Phoenix pode estar se preparando para trilogia do Coringa

Segundo site especializado Giant Freakin Robot, o plano sempre foi três filmes.

O filme ‘Joker’, de 2019, além de ter sido aclamado pela crítica, ter ganhado do Oscar de Melhor Ator e de Melhor Canção Original (dentre outros prêmios), parece que vai ganhar uma sequência. Segundo fontes confiáveis do site especializado Giant Freakin Robot, o próximo filme começaria em algum lugar depois dos eventos do primeiro, mas também poderia começar a estabelecer mais concretamente seu lugar em Gotham, mas também no submundo do crime.

Sabemos que, quando o primeiro filme terminou, Joker (Joaquin Phoenix) estava transitando entre duas personalidades: a de um comediante de stand-up insatisfeito e fracassado e a de um assassino. O filme introduziu uma pré-sequência nunca antes revelada sobre o Coringa no cinema e explicou como ele se tornou o criminoso mais temido de Gotham e inimigo número 1 de Batman.

“Outro aspecto interessante deste exclusivo Joker é como eles vão lidar com o universo maior de personagens da DC nesta trilogia. Sabemos que Joaquin Phoenix não teve que interagir com nada desse mundo no primeiro filme, optando estritamente por uma história de origem engarrafada, feliz por ignorar o mundo maior dos quadrinhos. Isso foi em parte porque eles estavam esperando para ver como o filme se sairia; foi escrito como um único filme, não querendo trazer nenhum outro personagem legado sem saber se o filme original chegaria. Mas também pode haver uma situação em que este Coringa apenas opere em Gotham por um bom tempo antes de se deparar com alguns dos outros, mais notavelmente, Batman”, escreveu Doug Nourrie do Giant Freaking Robot.