“Ainda há raiva entre eles”, disse especialista real sobre príncipes Harry e William

Biógrafo da realeza disse que William, em particular, “não foi capaz de chegar a um acordo” com toda a situação ainda.

Em entrevista ao ET Online, o autor da biografia de Meghan Markle e príncipe Harry ‘Finding Freedom’, Omid Scobie explicou que “ainda há raiva entre eles” em relação à relação entre os príncipes Harry e William. Para o autor, William ainda está ressentido com Harry pela forma com que ele e Meghan Markle “conduziram sua saída de sua vida real”, e que William, em particular, “não foi capaz de chegar a um acordo” com toda a situação ainda.

“A relação entre Harry e William ainda é muito distante”, disse Scobie. “Não me refiro apenas à distância física, do outro lado do Atlântico, mas eles não estão falando muito, e é exatamente assim que fontes próximas a William informaram”.

Scobie diz que William e Harry conseguiram colocar suas diferenças de lado temporariamente quando precisam para grandes momentos familiares (como o funeral do Príncipe Philip ou quando eles se reuniram neste verão para revelar a estátua em homenagem à sua falecida mãe, a Princesa Diana). Porem, para o autor, jornalista e especialista em realeza britânica, estes grandes momentos não levaram a uma melhora no clima entre os irmãos.

“Infelizmente, isso não levou a nenhum tipo de movimento maior. Estes ainda são dois irmãos que não estão em comunicação regular, ou em comunicação alguma, e acho que eles permanecem por caminhos muito diferentes. Eles são homens muito diferentes. E eu acho que William certamente se tornou alguém que está realmente vivendo sua vida pela Coroa, pela instituição. Harry realmente meio que foi completamente na direção oposta”, disse Omid Scobie.