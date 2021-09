[HORROR] Netflix divulga trailer assustador de ‘Tem Alguém na Sua Casa’

Netflix prepara seu catálogo para o Halloween.

Um novo thriller da Netflix está prestes a entrar para o catálogo da plataforma: ‘Tem Alguém na Sua Casa’ abre a programação da plataforma para o Halloween deste ano. Baseado no best-seller homônimo do New York Times de Stephanie Perkins, a trama vai contar a história de um assassino que está matando estudantes do ensino médio. Veja o trailer.

A trama nos apresenta Makani Young (Sydney Park), uma adolescente é transferida de uma escola de ensino médio do Havaí para uma pequena cidade de Nebraska para morar com sua avó. O trailer começa com o deputado Chris Larsson (Andrew Dunbar) entrevistando Makani Young sobre o recém-assassinado astro do futebol Jackson Pace (Markian Tarasiuk).

Leia mais sobre filmes e séries:

Na cena do funeral subsequente, é revelado que o assassino usava uma máscara semelhante a Pace e tem a intenção de expor os segredos mais sombrios dos alunos antes que morram. Enquanto Makani Young e seus amigos lutam para permanecer vivos, é evidente que todos têm algo que não querem que o mundo saiba: tráfico de drogas, clubes de luta e gravações de discursos de ódio incluídos.

Quando a contagem regressiva para a formatura começa, ela luta para continuar respirando e manter seu próprio passado misterioso fechado enquanto ela e suas amigas lutam para descobrir a identidade do assassino antes de se tornarem vítimas.

O filme entra no catálogo da Netflix dia 6 de outubro.