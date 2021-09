Desenho ‘She-Ra’ deve virar uma série em live-action no Amazon Prime Video

A informação foi dada em primeira mão pelo site especializado Variety.

O site especializado Variety divulgou que o desenho animado ‘She-Ra: A Princesa do Poder’, que atualmente está no catálogo da Netflix, vai virar uma série live-action produzida pela DreamWorks Animation e deve entrar para o catálogo do Amazon Prime Video.

O projeto ainda está em estágio embrionário e, por isso, ainda não há informações sobre quem será o roteirista. O que a Variety conseguiu apurar é que a série terá uma narrativa independente e não ligada à animação da Netflix, lançada em 2018.

A série da Netflix durou cinco temporadas, que estão disponíveis na plataforma e a série em live-action ainda não tem data de estreia no Amazon Prime Video.

Leia mais sobre filmes e séries: