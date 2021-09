“Ele não quer fazer isso. É uma tarefa muito difícil”, diz fonte próxima sobre a possibilidade de Charles se tornar rei

Amigo próximo de Lady Di revela que príncipe Charles poderia abdicar do trono.

Sendo o próximo na linha de sucessão, o príncipe Charles está na mira dos holofotes mais do que nunca. Um velho amigo da princesa Diana, Stewart Pearce, revelou que Charles “não quer fazer isso. É uma tarefa muito difícil”.

Stewart Pearce, que escreveu o livro ‘Diana: The Voice of Change’ e conheceu Diana pessoalmente. Em uma entrevista recente ao The Sun, ele disse que Charles pode abdicar e passar a coroa diretamente para seu filho mais velho, o príncipe William, quando chegar a hora. “Charles não quer assumir o trono, ele pode entregá-lo a seu filho. Ele não quer fazer isso, uma tarefa muito difícil”, disse Pearce.

Pearce revelou também que o príncipe William tem “participado da conversa” sobre o plano de sucessão desde os 11 ou 12 anos.

Se Charles quisesse evitar a “difícil tarefa” de ser monarca e abdicar diretamente para William, no entanto, ele teria que envolver o parlamento, de acordo com especialistas da Unidade de Constituição da University College London.

“Isso seria um assunto para o príncipe Charles e para o Parlamento inglês”, explicou o grupo em uma postagem no site da UCL. “Sob a lei comum, o príncipe Charles se tornará rei automaticamente no momento em que a Rainha morrer. O príncipe William só poderia se tornar rei se o príncipe Charles decidir abdicar. Isso exigiria legislação, como aconteceu com a Declaração de Lei de Abdicação de 1936. A linha de sucessão é regulada pelo parlamento (como no Ato de Sucessão 1700 e a Lei de Sucessão da Coroa de 2013); ela pode ser alterado apenas pelo parlamento e não pode ser alterada unilateralmente pelo monarca do dia”.

Além das questões legais e logísticas envolvidas na abdicação, no entanto, os especialistas da UCL apontaram que Charles esperou muito tempo para se tornar rei e que há uma chance muito boa de que ele queira assumir o trono por pelo menos alguns anos.

“Depois de esperar mais de 60 anos como herdeiro aparente, seria natural para o príncipe Charles querer assumir o trono e cumprir os deveres reais para os quais passou tanto tempo se preparando”, escreveu o grupo UCL. “Mas seria igualmente natural se, depois de reinar por alguns anos como um monarca cada vez mais idoso, que ele decidisse convidar o parlamento para entregar o trono ao príncipe William”.