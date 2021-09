Rainha ignora mensagens de Meghan Markle e príncipe Harry

Meghan e Harry passam por uma maré de indecisão com relação ao batizado da filha: Lilibet Diana.

De acordo com o The Sun, o príncipe Harry tem tentado se reaproximar dos membros da realeza: ele vem fazendo ligações e entrando em contato com mais frequência com os membros da Família Real. Anteriormente, foi divulgado pelo Daily Mail, que o plano dos dois era batizar a filha caçula, Lilibet Diana, que nasceu em junho, no Castelo de Windsor. A cerimônia seria parecida à do batizado do filho mais velho do casal, Archie, que contou com a presença da Rainha.

Segundo a fonte do Daily Mail, Harry teria deixado suas “intenções claras” em relação ao Batizado de Lilibet durante sua viagem à Inglaterra para a inauguração da estátua da Princesa Diana no início de julho. “Harry disse a várias pessoas que eles querem que Lili seja batizada em Windsor, assim como seu irmão. Eles ficam felizes em esperar até que as circunstâncias o permitam”, disse uma fonte.

O The Sun revelou que Meghan e Harry solicitaram um encontro com a Rainha durante uma próxima viagem, mas ela ainda não respondeu aos dois. Aparentemente, de acordo com as fontes do The Sun, a oferta de Harry e Meghan de voar pelo Atlântico com uma criança e um recém-nascido e planejar o batizado em torno da disponibilidade da Rainha é na verdade muito rude. “Harry e Meghan fizeram esta oferta, mas muitas pessoas estão chocadas com a coragem dela”, disse uma fonte ao The Sun. “Eles podem querer genuinamente ver a Rainha, mas é de tirar o fôlego, dado o que eles a fizeram passar este ano”.

A Rainha ainda não respondeu à à oferta. A fonte do The Sun dise que as tensões ainda são tão altas que os Sussex podem nem mesmo ser convidados para as festividades de Natal da família real neste ano, muito menos conceder qualquer outro tempo de encontro com a Rainha.

“A equipe de Sua Majestade não respondeu até agora. Na verdade, também houve discussão sobre o Natal e se um convite deveria ser enviado a Harry e Meghan, depois que eles rejeitaram um no ano passado”, acrescentou a fonte. “A Rainha ainda gosta muito de Harry e adoraria ver Lilibet e seu irmão Archie. Mas os cortesãos estão surpresos com a mudança, especialmente de Meghan, depois do que aconteceu”.