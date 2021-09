Entenda por que Kate Middleton e William estão planejando mudar de casa

Tudo indica que Kate e William estão planejando uma mudança para ficar mais perto da Rainha. Entenda tudo!

Atualmente, Kate Middleton e o príncipe William moram com seus três filhos no Palácio de Kensington, residência real que acomoda outros nobres parentes da Rainha Elizabeth e local que também foi morada da Princesa Diana, príncipe Harry e Meghan Markle. Porém, Kate e William podem estar pensando seriamente em se mudar.

De acordo com a Cosmopolitan, William e Kate estão considerando se mudar para mais perto da Rainha, no Castelo de Windsor. Isso pode significar que eles estão prestes a assumir funções mais importantes na Família Real, já que Windsor é onde Sua Majestade está morando e trabalhando em tempo integral. As duas residências reais ficam a cerca de 40 minutos de distância de carro uma da outra.

De acordo com o The Sun, eles têm estado “de olho” em Ford Belvedere, que é uma residência no Windsor Great Park. A casa é propriedade da Crown Estate e atualmente está sendo alugada para alguns amigos da realeza. O lugar é enorme, até para os padrões da realeza, e foi onde o rei Eduardo VIII assinou seus papéis de abdicação (se você assistiu ‘The Crown’ vai saber do que estamos falando). Porém, de acordo com o The Sun, William e Kate estão deixando as opções em aberto porque, segundo fontes ouvidas pelo jornal, os assessores reais não gostaram da propriedade.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

O Daily Mail também informou sobre a possível mudança, com uma fonte observando que “Anmer Hall fazia sentido enquanto William era piloto de helicóptero em East Anglia e era útil para o Natal em Sandringham, mas realmente não funciona mais”.

Uma mudança para Windsor também significa que Kate poderá ficar muito mais perto de sua própria família, que mora em Bucklebury, Berkshire.