Princesa Diana queria se mudar para os Estados Unidos para fugir da imprensa britânica

Ex-mordomo da princesa Diana confirmou que, antes de morrer, ela considerou fortemente mudar para os Estados Unidos com Harry e William.

Antes de morrer tragicamente vítima de um acidente de carro em 31 de agosto de 1997, Lady Di considerou fortemente se mudar com Harry e William para os Estados Unidos. Foi Paul Burrell, ex-mordomo da princesa, quem fez a revelação: “Ela estava se planejando, estava vendo uma linda casa. Ela estava fazendo planos. Seria em Malibu”.

Após o divórcio legal do príncipe Charles, em 1996, Diana estava livre para planejar seu futuro. Ela conversou com vários amigos e parentes sobre uma possível mudança para os Estados Unidos e até esperava que uma nova vida fora da Grã-Bretanha pudesse salvá-la dos paparazzi.

Além de ter confidenciado para seu ex-mordomo, a princesa Diana falou seus planos para sua irmã, Lady Sarah McCorquodale, que disse à investigação policial após sua morte: “Diana tinha falado sobre viver na América ou na França, mas essas eram apenas opções. Ela tinha visto nosso irmão, Charles, fugir dos paparazzi no exterior e isso a atraiu”.

Paul Burrell acrescentou: “Ela disse: ‘Esta é a nossa nova vida, vai ser ótimo! Pense no estilo de vida, os meninos, ninguém faz julgamentos na América, você não tem o sistema de classes, você não tem o establishment’”. Apesar de tudo, Burrell ainda é considerado um personagem controverso na Grã-Bretanha. Isso porque ele publicou cartas particulares de Diana em um livro sobre sua vida, levando o príncipe William e o príncipe Harry a dizer que acharam a traição “profundamente dolorosa”.

Uma amiga íntima de Diana, Lucia Flacha de Lima também disse à polícia na época: “Ela falava de planos futuros, mas estava confusa sobre seu futuro. Às vezes, dizia que adoraria se mudar para a América”.

Alguma coincidência?

Coincidência ou não, Harry e Meghan escolheram justamente os Estados Unidos como seu refúgio depois que deixaram seus papéis como membros da Coroa. Atualmente, eles moram na praia de Montecito, em Santa Bárbara, no estado da Califórnia.

Para quem não lembra, durante os primeiros meses em solo estadunidense, uma agência de imagens vendeu fotos de Archie Mountbatten-Windsor para o tabloide alemão Bunte. Semanas depois, Meghan foi fotografada buscando Archie no jardim de infância após seu primeiro dia.

“Eles estavam na página seis do New York Post”, disse o príncipe Harry no podcast Armchair Expert. “Essas crianças não têm escolha; elas não têm voz nisso”, desabafou o príncipe.