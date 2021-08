Meghan e Kate estariam trabalhando juntas em um projeto para a Netflix

Palácio de Buckingham não confirma e nem desmente a informação.

Uma recente reportagem publicada na US Weekly revelou que Meghan Markle e Kate Middleton estariam trabalhando juntas em um novo projeto para a Netflix. “Meghan e Kate estão se dando muito bem e têm entrado em contato com mais frequência”, disse uma fonte à US Weekly.

“Meghan tem conversado com ela sobre a colaboração em um projeto para a Netflix, um documentário que irá destacar o trabalho de caridade de Kate e o enorme impacto que ela causou com sua filantropia. Kate está muito lisonjeada, e tudo é muito positivo entre elas”, finalizou a fonte.

Porém, a Page Six questionou o Palácio de Buckingham, e divulgou que “fontes próximas à Família Real negaram a informação”.

Embora a informação não tenha sido nem confirmada e nem negada oficialmente pelo Palácio de Buckingham, a fonte disse à Us Weekly que “Meghan e Kate estão se dando muito bem e têm entrado em contato com mais frequência. O relacionamento de Meghan e Kate nunca foi tão próximo. E agora eles estão mais próximos do que nunca e trabalhando em seu relacionamento pelo bem da família”.

De outra forma, as coisas ainda parecem tensas entre o príncipe Harry, seu pai e irmão. O Príncipe William e o Príncipe Charles disseram estar “nervosos” com o livro, enquanto uma fonte disse recentemente ao The Mirror que “agora há um tsunami de medo entre a realeza sobre o que Harry vai escrever. Muitos esperam que ele possa corrigir algumas coisas, mas não têm muita esperança”.

Detalhes sobre as memórias de Harry permanecem em segredo e apenas temos as informações divulgadas através de seu comunicado oficial:

“Não estou escrevendo isso como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Eu assumi muitos papéis ao longo dos anos, tanto literal quanto figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história – os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas – eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, nós têm mais em comum do que pensamos. Estou profundamente grato pela oportunidade de compartilhar o que aprendi ao longo da minha vida até agora e animado para que as pessoas leiam um relato em primeira mão de minha vida que seja preciso e totalmente verdadeiro“.