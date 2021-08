Meghan Markle e Harry contratam produtora premiada da FX

Para tocar os primeiros projetos já anunciados para a Netflix, Meghan e Harry contratam premiada cineasta.

A cineasta Nishika Kumble foi contratada pela Archewell Productions, produtora criada por Meghan Markle e príncipe Harry, para liderar todas as produções de televisão para a Netflix dos Sussex.

Antes de ingressar na equipe de Prince Harry e Meghan, Nishika foi vice-presidente de desenvolvimento e produção da Le Train Train Productions e também foi diretora de desenvolvimento da 26 Keys Productions, onde produziu várias temporadas das premiadas séries ‘Fargo’ e ‘Legion’, da FX.

Harry e Meghan já confirmaram seus primeiros projetos como parte do acordo com a Netflix. ‘Heart of Invictus’ será um documentário produzido príncipe Harry em parceria com a The Invictus Games Foundation, que promove um evento esportivo internacional para militares feridos em combate e veteranos que já era apoiado pelo Duque de Sussex desde os tempos como membro da Coroa britânica.

Além disso, Meghan Markle será produtora executiva de ‘Pearl’, uma série de aventura de animação que vai contar histórias de mulheres inspiradoras pelo mundo.

Leia mais sobre a Família Real britânica: