Kate Middleton e príncipe William estão preocupados com os ataques ao príncipe George na Internet

George faz parte da primeira geração da realeza que nasceu e está crescendo em tempos de redes sociais. Kate e William estão preocupados com os impactos que a superexposição de seu filho possa ter sobre ele.

George, o primogênito do príncipe William e de Kate Middleton completou 8 anos no mês passado e, diante dos últimos acontecimentos ocasionados por sua aparição nos jogos a Eurocopa ao lado dos pais, os comentários maldosos de internautas nas redes sociais, seus pais estão preocupados com o ambiente no qual a criança está crescendo.

Por ser uma criança com imagem reconhecida internacionalmente, George faz parte da primeira geração dos descendentes diretos da Rainha Elizabeth nascidos em tempos de redes sociais. “Claro, William e Kate estão nervosos sobre o que o futuro reserva para George” uma fonte disse à Us Weekly. “Ele está crescendo em uma era diferente de seus pais. Os tempos mudaram desde então. Não havia mídia social ou haters da Internet quando William e Kate eram crianças”.

Parece que esta é uma das razões pela qual William e Kate mantêm George e seus irmãos longe dos holofotes. “Os Cambridges sentem que é necessário proteger George, Charlotte e Louis dos holofotes e se tornaram cautelosos sobre a imagem que eles passam”, disse a fonte à Us Weekly. “Kate e William estão sendo mais seletivos sobre os eventos que ele frequenta”, disse a fonte.

William e Kate também estão empenhados em garantir que a vida de George seja o mais “normal” possível: “Ele não se chama Príncipe George na escola e é simplesmente conhecido como George. Ele se mistura com crianças de sua idade. Kate e William não o cobrem de presentes caros nem o estragam demais. Apesar de seu futuro papel, eles não querem que ele cresça muito rápido. Ele se envolve em atividades semelhantes a qualquer outra criança de 8 anos: jogar jogos de tabuleiro, aulas de equitação, nadar, cozinhar com seu irmão e irmã, jogar futebol e ele mal pode esperar para começar o rúgbi também!”.