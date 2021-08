“Diana entenderia muito bem o que Meghan passou”, revela fotógrafo de Lady Di

Kavin Gavin, fotojornalista que cobriu muitos eventos da Coroa ao longo de décadas, falou sobre a saída de Meghan e Harry e da “firma” e deu sua opinião sobre o que pensaria Lady Di sobre o assunto. Veja o que ele disse.

Kent Gavin é um reconhecido fotojornalista britânico é conhecido por seus trabalhos na documentação e cobertura dos eventos relacionados à Família Real britânica. Ele era o fotógrafo preferido por Lady Di e não só fotografou o casamento dela, mas também o batizado do príncipe William. Após o lançamento de um documentário em comemoração aos 40 anos do casamento de Diana e Charles, ele quebrou o silêncio e falou também sobre o príncipe Harry e Meghan Markle, especificamente sobre a decisão dos dois em se afastar de seus cargos como membros seniores da Coroa britânica.

Gavin acredita que Lady Di seria mais do que compreensiva sobre a decisão dos dois, que ocorreu no início de 2020, mas só foi oficializada pelo Palácio de Buckingham este ano, dias antes da entrevista dos dois à apresentadora estadunidense Oprah Winfrey ir ao ar no Reino Unido e nos Estados Unidos. “Diana entenderia muito bem o que Meghan passou”, revelou o fotógrafo.

“Essa decisão teve vários aspectos. Diana sofreu, não no mesmo grau que Meghan, mas estava invadindo uma instituição que existia por centenas e centenas de anos. Acho que ela simpatizaria com o que Meghan estava passando, mas não na medida em que descobrimos na entrevista de Oprah sobre o bullying e a retirada do passaporte de Meghan. Eu disse na época do casamento deles que não achava que o casamento duraria três anos. Felizmente, eles escolheram uma maneira de escapar disso. E acho que Diana teria entendido isso”, disse Gavin.

O documentário foi lançado na semana passada, quando o casamento do príncipe Charles com Diana comemorou 40 anos e está disponível no BritBox, o serviço de streaming da BBC Studios e ITV. ‘The Wedding of the Century’ resgata depoimentos de pessoas que estiveram no casamento e que foram testemunhas oculares do que aconteceu em 29 de julho de 1981, além de imagens restauradas digitalmente e takes inéditos da cobertura.

“Há tantas coisas que eu gostaria de ter sabido naquela época e que sei agora. O que lembro naquele dia foi a tristeza no rosto de Diana quando a vi pela primeira vez andando pelo corredor com o véu e a diferença de quando ela voltou com Charles e como ela estava feliz e sorridente. O casamento trouxe muita felicidade para todos. Porque naquela época, a Inglaterra ou o Reino Unido estavam em um estado terrível, ratos nas ruas, recessão, e o casamento trouxe muita felicidade para centenas e centenas de pessoas”, disse Kent Gavin.