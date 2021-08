Lady Di queria encontrar seus filhos antes de morrer, confirma amigo da princesa

Richard Kay foi a última pessoa com quem Lady Di conversou antes de morrer. Ele revelou o que disse a princesa horas antes de morrer.

Richard Kay, um repórter Real no mercado editorial britânico há muitos anos e amigo da princesa Diana, relembrou a conversa por telefone que teve com Lady Di no dia de sua morte, em 31 de agosto de 1997.

A entrevista foi registrada no documentário ‘Diana at 60’, que foi ao ar na tv britânica em julho. “Falei com ela naquela noite. A polícia disse que a última ligação que ela fez foi para mim”, disse Richard Kay.

Ele revelou que ela lhe disse que estava “em um lugar muito bom”, mas “ela queria voltar e ver seus meninos”. “Ela estava desesperada para recomeçar e fazer algo diferente”, disse Richard Kay, que acrescentou que a princesa de Gales esperava “explorar um tipo diferente de realeza”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

O documentário celebra a vida de Lady Di e relembra os fatos que a tornaram conhecida pelo termo “princesa do povo”. Jo Clinton-Davis, um dos produtores, disse: “Este ano seria o 60º aniversário de Diana, e a intenção com este documentário marcante é oferecer o relato definitivo de sua vida, tanto na frente das câmeras quanto nos bastidores”.

O que Diana tragicamente jamais perceberia, na verdade, é que mesmo na morte ela remodelaria a monarquia, impactando o Reino Unido com seu legado, seu amor pelos filhos e sua compaixão.