Emma Corrin assume homossexualidade e dispara: “Espero que compartilhar minha verdade ajude as pessoas”

Em entrevista, a atriz britânica que interpretou Lady Di na quarta temporada de ‘The Crown’ revelou homossexualidade: “Acho que dar visibilidade é a chave”.

Emma Corrin, a atriz britânica ganhadora do Globo de Ouro 2021 de Melhor Atriz em Série Dramática por seu trabalho na pele de Lady Di, na quarta temporada de ‘The Crown’, falou sobre a importância de falar sobre identidade de gênero.

Em entrevista à ITV Granada Reports, ela disse: “Acho que a visibilidade é a chave para lidar com isso”, disse ela. “Quer dizer, eu senti isso porque acho que minha jornada foi longa e ainda tenho um longo caminho a percorrer. Acho que estamos tão acostumados a nos definir na classificação binária de gênero, que isso me fez levar muito tempo para perceber que existo em algum lugar no meio, e ainda não tenho certeza de onde estou”.

“Quando comecei a postar sobre isso, obviamente, parecia muito assustador e revelador e eu não tinha certeza se era a coisa certa a fazer. Mas o feedback que recebi de outras pessoas na comunidade Queer foi maravilhoso. É algo a ser celebrado”, acrescentou a atriz.

Corrin disse que “ainda estou descobrindo tudo” quando se trata de sua identidade, mas acredita que esse é “o ponto principal”. “Não existe uma identidade fixa, especialmente para pessoas na comunidade Queer”, ela continuou. “Será uma jornada contínua. Espero que compartilhar minha verdade ajude as pessoas”.

A primeira vez que a atriz divulgou publicamente sua homossexualidade foi em abril, quando ela compartilhou no Instagram fotos de uma sessão para a Pop Magazine e escreveu: “Ur fave queer bride”, em tradução livre para o português “A noiva gay favorita de vocês”.