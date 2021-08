Entenda por que Meghan e Harry decidiram morar nos Estados Unidos e não na Nova Zelândia

Antes da mudança oficial para os Estados Unidos, Meghan e Harry consideraram viver na Nova Zelândia e também no Canadá.

A governadora-geral da Nova Zelândia Patsy Reddy, que representa a Rainha Elizabeth neste país, disse à Associated Press que o casal expressou interesse em se mudar para a Nova Zelândia durante sua viagem real de 2018 ao Pacífico Sul. “Lembro que eles tinham estado no Parque Nacional Abel Tasman quando nos sentamos e bebemos, e eles disseram que podiam se imaginar morando em um lugar como este e se perguntaram se pensávamos que seria teoricamente possível”, lembrou Reddy.

Antes de deixarem o Reino Unido, no início de 2020, Harry e Meghan moraram por alguns meses no Canadá, mas foi a praia de Montecito, na Califórnia, o local escolhido pelo casal para criar os filhos. “Eles estavam pensando em como poderiam criar sua família. E, obviamente, tomaram algumas decisões desde então”, disse a governadora-geral da Nova Zelândia.

“Achei que eles eram um casal adorável e espero que tenham um grande futuro onde estão”, finalizou Patsy Reddy.

Pouco antes de Meghan e Harry iniciarem sua turnê de 2018 pela Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Fiji, eles anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho. Archie Harrison, nasceu em maio de 2019. Em junho deste ano, eles deram as boas-vindas ao segundo filho, uma filha chamada Lilibet Diana.

Meghan e Harry se abriram sobre sua mudança para a Califórnia e como isso beneficiou sua família durante a entrevista com Oprah Winfrey, que foi ao ar em março de 2021: “Ter um espaço ao ar livre onde eu possa passear com Archie e nós passearmos com a família e com os cachorros. Fazemos caminhadas ou descemos para a praia, que é bem perto”, disse o príncipe Harry.

“O melhor de morar aqui é colocá-lo na parte de trás da bicicleta, em sua cadeirinha de bebê, e levá-lo para passear de bicicleta. Isso é algo que eu nunca fui capaz de fazer quando era jovem. Posso vê-lo na parte de trás e vai feliz com os bracinhos abertos dizendo ‘palmeira, palmeira’”, compartilhou o príncipe Harry.