Rainha está preparando uma revanche legal contra Meghan e Harry

Uma fonte revelou ao Daily Mirror que a Rainha está se preparando para responder aos próximos ataques de Meghan e Harry na Justiça.

O Daily Mirror divulgou que a Rainha Elizabeth parece estar preparando uma revanche contra Meghan Markle e Harry nos tribunais. Uma reportagem divulgada no site do jornal britânico citou uma fonte, não identificada, informando que a Rainha teria “ordenado” aos seus secretários que busquem especialistas em difamação após “repetidos ataques” à Família Real dos Sussex.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A fonte disse ao jornal: “Há um limite para o quanto será aceito e a Rainha e a Família Real só podem ser pressionadas até certo ponto. Eles (Harry e Meghan) estão sendo procurados por advogados. Harry e Meghan serão informados e saberão que ataques sequenciais não serão tolerados”.

Ainda segundo o Daily Mail, os advogados da Rainha se preparam para a publicação da autobiografia do príncipe Harry, que deve ser lançada no próximo ano pela Penguin Random House, uma das maiores editoras britânicas. De acordo com a fonte, um aviso legal preventivo aos editores está agora sendo considerado: “Se alguém for citado no livro e acusado de algo diretamente, isso poderia ser considerada uma calúnia e também infringir os direitos de uma vida familiar privada. Seria irônico ver Harry e Meghan sendo acusados ​​de violação de privacidade devido aos seus recentes pronunciamentos sobre o assunto”.