Meghan Markle e Harry planejam batizado de Lilibet na Califórnia

Antes, uma fonte garantiu ao Daily Mail que era vontade do casal que o batizado de Lilibet acontecesse no Reino Unido, seguindo a tradição da Família Real.

As notícias sobre o batizado da bebê Lilibet Diana, filha de Meghan e Harry, parecem ter mudado totalmente e tudo indica que os Sussex estão organizando um batizado na Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com o comentarista Real Richard Fitzwilliams, “as relações de Harry e Meghan com a imprensa britânica pioraram muito quando Archie foi batizado em privado e os nomes dos padrinhos não foram divulgados”.

Anteriormente, o Daily Mail divulgou que o príncipe Harry teria pedido à Rainha que o batizado de sua filha, Lilibet Diana, acontecesse em Windsor, seguindo a tradição dos bebês reais. Segundo a fonte do Daily Mail, Harry teria deixado suas “intenções claras” em relação ao Batizado de Lilibet durante sua viagem à Inglaterra para a inauguração da estátua da Princesa Diana no início de julho. “Harry disse a várias pessoas que eles querem que Lili seja batizada em Windsor, assim como seu irmão. Eles ficam felizes em esperar até que as circunstâncias o permitam”, disse uma fonte.

Embora Archie tenha sido batizado em uma cerimônia privada, Meghan e Harry generosamente divulgaram uma foto oficial. Em entrevista ao Express, Fitzwilliams acrescentou que “os Sussex foram enfáticos ao afirmar que pretendiam fazer as coisas à sua maneira e assim ficou provado”, e explicou que “parece certo que seu batizado será no estado natal de Meghan e com o sigilo, mas sem a controvérsia que cercou o batizado de Archie”.