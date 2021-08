Meghan Markle e Harry fazem doação para organização de mulheres afegãs

Organização está trabalhando para retirar mulheres do país.

A organização Women For Afghan Women (WAW) anunciou que a Fundação Archewell, fundada por Meghan Markle e pelo príncipe Harry após a saída dos dois da Coroa, recebeu uma doação para prestar ajuda humanitária a mulheres afegãs que desejam deixar o país.

Há exatamente uma semana da tomada do país pelo Talibã, Harry e Meghan passaram das palavras para a ação, literalmente, fazendo uma doação em dinheiro, cujo valor não foi revelado, à WAW para ajudar a deslocar e realocar famílias que estão fugindo do país. A WAW postou uma foto em sua conta de Instagram oficial e indicou na legenda: “Estamos imensamente gratos pela generosidade da Fundação Archewell em apoiar nossos esforços para deslocar e realocar milhares de mulheres e crianças afegãs, famílias, incluindo nossa equipe”.

WAW é a maior organização de mulheres no Afeganistão e e tem mais de 850 funcionários afegãos locais trabalhando para fornecer serviços de apoio a mulheres, crianças e famílias. Trabalhando com parceiros estratégicos e partes interessadas locais, o objetivo final da organização no Afeganistão é transformar as normas de violência e opressão em normas de paz e igualdade.

Em um longo comunicado, divulgado na semana passada através do site da Fundação Archewell, Harry e Meghan convocaram seus seguidores a apoiar organizações, incluindo Mulheres para Mulheres Afegãs (WAW).

“O mundo está excepcionalmente frágil agora. Sentimos dor com relação à situação no Afeganistão, ficamos sem palavras. Enquanto todos nós assistimos ao crescente desastre humanitário no Haiti e à ameaça de agravamento após o terremoto do último fim de semana, ficamos com o coração partido. E como todos nós testemunhamos a contínua crise de saúde global, exacerbada por novas variantes e desinformação constante, ficamos com medo. Quando qualquer pessoa ou comunidade sofre, um pedaço de cada um de nós o faz com eles, quer percebamos ou não. E embora não sejamos feitos para viver em um estado de sofrimento, nós, como um povo, estamos sendo condicionados a aceitá-lo. É fácil nos sentirmos impotentes, mas podemos colocar nossos valores em ação juntos”, escreveram Meghan e Harry em um comunicado conjunto.