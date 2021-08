BBC é condenada a pagar 2 milhões de dólares de indenização à Coroa

O dinheiro será totalmente encaminhado para uma instituição de caridade escolhida pela Família Real britânica.

A BBC deverá pagar 1,5 milhão de libras esterlinas, aproximadamente 2 milhões de dólares, de indenização à Coroa. O dinheiro faz parte de um acordo judicial depois que o juiz da Suprema Corte britânica, Lord Dyson, descobriu que o jornalista Martin Bashir usou métodos não lícitos para garantir a entrevista de Lady Di ao programa Panorama em 1995.

O dinheiro será totalmente encaminhado para uma instituição de caridade escolhida pela Família Real britânica para compensar, de alguma forma, a memória da princesa Diana. Fontes disseram ao Mail on Sunday que os dois filhos de Diana, o príncipe William e o príncipe Harry, provavelmente farão parte da decisão de para onde o dinheiro deve ir.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

O juiz britânico concluiu que, enquanto trabalhava para a BBC, Martin Bashir, “enganou e induziu” o irmão de Lady Di, o Conde Charles Spencer, a garantir a entrevista para o Panorama. A doação proposta inclui o valor que a BBC lucrou com a venda dos direitos globais da entrevista mais as indenizações

Rosa Monckton, uma amiga próxima da princesa Diana, disse ao Mail on Sunday no último domingo, 15: “Esta é uma decisão admirável, embora obviamente não possa desfazer o dano que foi feito ou apagar a culpa da BBC”.

A entrevista foi considerada uma bomba jogada na Coroa. Nela, a princesa Diana disse que havia “três pessoas no casamento” dela e do príncipe Charles, se referindo à Camilla Parker-Bowles, então amante por décadas e agora esposa de Charles. Ela se divorciou do príncipe Charles no ano seguinte e morreu após um acidente de carro em Paris em 1997.

Em um comunicado à BBC, Bashir se desculpou por falsificar os documentos, mas disse que continua “imensamente orgulhoso” da entrevista. Bashir deixou o cargo de editor na BBC antes do lançamento do relatório do inquérito.

Em entrevista exclusiva à People em novembro de 2020, o irmão da princesa Diana, Charles Spencer, afirmou que os documentos de Bashir tiveram um papel extremamente influente em sua decisão de abordar Diana sobre a entrevista, pois alegavam que um membro de sua equipe estava sendo pago para vazar informações sobre a família da princesa.

“Foi isso que me levou a falar com Diana sobre essas coisas”, disse ele à People na época. “Isso, por sua vez, levou à reunião em que apresentei Diana a Bashir, em 19 de setembro de 1995. Isso levou à entrevista”, disse o Conde.