Meghan Markle e Harry caem popularidade no Reino Unido

Harry tinha 81% de aprovação dos britânicos em 2017, hoje tem 31%. Meghan Markle era aprovada por 55% dos britânicos em 2019 e agora só 32% apoiam a duquesa.

A última edição da pesquisa de popularidade feita pela YouGov, consultora de dados britânica, revelou que a popularidade de Meghan Markle e do príncipe Harry caiu consideravelmente no Reino Unido. O relatório da consultora indicou que a queda de popularidade dos Sussex é superior à queda de popularidade do príncipe Charles em uma pesquisa conduzida em 1996, logo depois da revelação de seu caso extraconjugal com Camilla Parker-Bowles. Em 1991, o príncipe Charles tinha o apoio de 82% dos britânicos e, em 1996, tinha apenas 41%.

A pesquisa recente da YouGov revelou que o príncipe Harry caiu 50 pontos em seu índice de aprovação no Reino Unido, em comparação com os 81% de quando seu noivado com Meghan Markle foi anunciado em novembro de 2017.

O declínio começou em janeiro de 2020, depois que Harry e Meghan deixaram os deveres reais. Ele continuou após a entrevista com Oprah Winfrey, em março deste ano, atingindo o ponto mais baixo de 31% para o duque de Sussex no segundo trimestre deste ano.

A queda de Meghan na popularidade britânica foi menos acentuada, porque ela teve uma classificação inferior para começar, mas a levou a uma posição semelhante, de 55% em outubro de 2019 para 32% por cento agora.

Os dados da YouGov medem os índices de aprovação para membros da Família Real de forma contínua e o último conjunto é baseado em entrevistas representativas com 1.489 entrevistados.