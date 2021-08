Fundação de Meghan e Harry envia doações para Afeganistão e Haiti

Eles saíram do discurso e foram para a ação.

Após a declaração conjunta na semana passada, Harry e Meghan surpreenderam a comunidade internacional positivamente quando doações feitas pela Fundação Archewell, fundada pelos Sussex em 2020, foram mostradas nos dois países.

A instituição de caridade afegã Women For Afghan Women agradeceu ao príncipe Harry e a Meghan em sua conta do Instagram publicamente no domingo. O post nas redes sociais dizia: “Estamos imensamente gratos pela generosidade da Fundação Archewell em apoio aos nossos esforços para evacuar/ realocar milhares de mulheres, crianças e famílias afegãs, incluindo nossa equipe”.

Enquanto isso, o World Central Kitchen compartilhou em sua página do Instagram : “Com o apoio de todo o mundo e de nossos parceiros o Duque e a Duquesa de Sussex e a Fundação Archewell, estamos juntando nossos esforços. A WCK agora está entregando milhares de refeições quentes e nutritivas diariamente para hospitais e abrigos que cuidam de haitianos afetados pelo terremoto. Obrigado!”.

Na semana passada, Meghan e Harry publicaram uma declaração conjunta no site da Fundação Archewell: “O mundo está excepcionalmente frágil agora. Como todos nós sentimos muitas camadas de dor devido à situação no Afeganistão, ficamos sem palavras. Enquanto todos nós assistimos ao crescente desastre humanitário no Haiti e à ameaça de agravamento após o terremoto do último fim de semana. Estamos com o coração partido”.

Os Sussexes também pediram às pessoas para apoiarem outras organizações, tais como: Afghanaid , World Central Kitchen, Women for Afghan Women , Mercy Corps e Harry’s Invictus Games Foundation.

“A Archewell está empenhada em colocar nossos valores em ação e esperamos fazer o que pudermos para enfrentar o momento, oferecendo apoio à comunidade militar e às tropas que serviram no Afeganistão, bem como aos Povo afegão enfrentando violência e terror. Também estamos apoiando a resposta de emergência no Haiti com nosso parceiro World Central Kitchen, que está trabalhando com organizações locais que estão ajudando nos esforços de recuperação para salvar vidas e preservar a saúde das pessoas no terreno. A Archewell anunciou sua parceria com o Chef José Andrés’s World Central Kitchen em dezembro de 2020 para ajudar a financiar a criação de quatro novos centros de serviços de assistência ao redor do mundo”, concluiu a declaração dos Sussex.