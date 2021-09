Os looks de Kristen Stewart em ‘Spencer’ inspirados no guarda-roupa de Lady Di

Comparamos e veja só o que encontramos!

Com estreia mundial agendada para dia 5 de novembro, ‘Spencer’, nova cinebiografia de Lady Di, já está dando o que falar. Não só pelo vestido luxuoso que vimos no primeiro pôster do longa, recriado pela Chanel Haute da coleção primavera/ verão de 1988 e que demorou 1.034 horas para ser feito, mas também pelos demais looks usados pela atriz Kristen Stewart, que viverá o papel principal no longa. Veja alguns deles e quando Lady Di usou peças idênticas ou muito parecidas.

Antes, assista ao trailer do filme.

‘Spencer’ estreou no dia 3 de setembro, no Festival de Cinema de Veneza e Kristen Stewart falou sobre a composição da personagem: “Tive mais prazer na minha fisicalidade fazendo este filme do que em qualquer outra coisa. Eu me senti mais livre e vivo e capaz de me mover, e mais alta”, disse a atriz à Us Weekly.

Kristen Stewart disse que teve ajuda para dominar o jeito de se mover, a forma de falar e até a forma de olhar de Diana: “Sempre havia alguém para se certificar de que não estávamos saindo da linha e que estávamos permanecendo autênticos. Existem algumas pessoas dotadas de uma energia inegável e penetrante. A coisa realmente triste sobre ela é que tão normal e casual e desarmante em seu ar, como ela era, que imediatamente ela também se sentia tão isolada e solitária. Ela fazia com que todos se sentissem acompanhados e amparados por essa luz e tudo o que ela queria era tê-la de volta”.

