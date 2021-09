Pai de Meghan Markle critica a filha e dispara: “Harry foi um fracasso total como marido”

Thomas Markle deu entrevista à tv australiana e não poupou críticas à filha.

Em mais uma explosão de sinceridade, o pai de Meghan Markle, Thomas Markle, criticou a filha publicamente na TV australiana. Sobrou até para o príncipe Harry: “Harry foi um fracasso total como marido”.

Thomas Markle disse que os filhos de Meghan Markle “estão sendo privados de ver todos os seus avós” e que Meghan e o Príncipe Harry deveriam retornar à Grã-Bretanha para “cumprir sua obrigação”. Ele ressaltou que ainda não conheceu a filha caçula do casal, Lilibet Mountbatten-Windsor, apesar dos repetidos pedidos em entrevistas na mídia.

“Eu acho que eles, Archie e Lilibet, estão sendo privados de ver todos os seus avós, e eu acho que eles estão sendo privados de ver todos os seus parentes e acho que isso é terrivelmente injusto com eles. Gostaria de ver os dois regressarem, os quatro regressarem à Inglaterra e cumprirem a sua obrigação. É melhor para as crianças e é melhor para eles. Ao não aceitá-los de volta, eles estão enganando seus filhos. Também é uma questão de proteção, eles têm uma proteção muito melhor na Inglaterra do que em Montecito”, disse Thomas Markle.

O pai de Meghan acusou Harry de não apoiar Meghan quando ela estava tendo pensamentos suicidas após histórias negativas sobre ela na mídia em janeiro de 2019. A duquesa disse, em entrevista à Oprah Winfrey, que pediu para ir a um hospital psiquiátrico, mas foi informada por um alto funcionário que isso faria com que a instituição ficasse mal.

“Eu acho que Harry foi um fracasso total como marido, porque se uma esposa ou filho meu viesse até mim e dissesse que eu tenho um problema psicológico e estava pensando em suicídio, eu os levaria diretamente ao médico. Eu não teria que ir checar com alguém primeiro”, disparou Thomas Markle.

O relacionamento de Meghan com seu pai foi o centro de um importante processo no Reino Unido contra o Mail on Sunday, que Meghan venceu no início deste ano. O relacionamento deles acabou depois que Thomas Markle foi flagrado encenando fotos com os paparazzi nos dias que antecederam seu casamento de Meghan e Harry no Castelo de Windsor, em maio de 2018.

Anteriormente, ele disse ao Sunrise: “Recebi ofertas de vários advogados, porque tenho o direito de processar eles para ver meus netos. Mas, para mim, é como tentar entrar em um jogo e usá-los como peões e não vou processá-los para vê-los porque acho que é usá-los, e não quero fazer isso. Então, eu vou esperar. Vou esperar pacientemente até que eles estejam prontos para trazê-los para mim. Mas enquanto minha filha tiver a atitude que ela não quer que eu faça vê-los, é assim que vai ser”.