Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo faz novo silêncio intenso no Twitter após cancelamento

Para quem achava que a protagonista de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo (Meredith Grey), tinha de fato retornado a interagir com os fãs após o intenso cancelamento que sofreu no Twitter, a verdade é que a resposta é não.

Aos que estão por fora, no dia 17 de agosto de 2021, a artista do show ABC sofreu uma repercussão negativa depois de responder uma fanática e os internautas acreditarem que seu texto tinha um tom ríspido e grosseiro.

Ellen apareceu 10 dias depois!

Isso mesmo! O que parecia ser um silêncio infinito, foi rompido 10 dias depois, em 27 de agosto de 2021, contudo, para a tristeza da maioria dos fãs, tudo não passou de uma pequena interação, que desde então voltou a ter total silêncio de Pompeo. [Continua depois da imagem].

Na última vez que apareceu [27-08-2021], a protagonista de Grey’s Anatomy respondeu uma mensagem que dizia: “Eu amo a Chandra Wilson, ela interpretou Miranda Bailey perfeitamente e simplesmente brilhante. Eu sempre gostei muito da amizade Meredith/Bailey e amo as cenas entre @chandrawilson e @EllenPompeo”. E em resposta, Pompeo disse: “Eu também”. Veja abaixo a publicação original. (Caso não consiga visualizá-la, basta clicar no link).

E a 18ª temporada da série?

Este é um ponto que chama bastante a atenção, isso porque pelo menos no Twitter, até o fechamento desta matéria, em 14-09-2021, às 17h15, horário de Brasília, não há nenhuma publicação da atriz com referência à nova season que estreia no fim deste mês.

Como muitos possivelmente devem saber, a ABC divulgou há alguns dias nas redes sociais da série o vídeo promocional da exibição 18×01 e o mesmo fizeram diversos outros artistas do elenco, que já compartilharam alguns clicks dos bastidores em suas contas.

Não assistiu ainda a promo? Confira abaixo. (Se não conseguir visualizar a publicação, clique no link).

Diante de todas as informações compartilhadas anteriormente, a pergunta que não quer calar é: veremos alguma mensagem de Pompeo antes da estreia da 18ª temporada? Ou a partir de agora e por um longo período, ela manterá o silêncio e seguirá apenas nas telinhas?

Para responder ao questionamento feito acima, somente aguardando as próximas atualizações.

