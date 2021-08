Matthew Perry revela qual a parte mais difícil em gravar ‘Friends’; ‘Tinha a sensação de que morreria’

Você já parou para pensar qual foi a parte mais difícil para os atores em gravar Friends? Embora esta seja uma resposta que varia de acordo com o artista, Matthew Perry, responsável por dar vida ao personagem Chandler Bing, revelou qual foi seu maior medo ao gravar os episódios. Quer saber qual?

Pânico caso não tivesse reação do público em suas piadas

Isso mesmo! De acordo com o portal MDZ, Perry revelou que entraria em pânico caso o público não reagisse às suas piadas. “No meu caso, eu tinha a sensação de que morreria se eles não rissem. E não é nada saudável, claro. Às vezes eu soltava uma frase e eles não riam e eu começava a suar, a ter convulsões se não conseguisse arrancar as gargalhadas que eu acreditava que iria conseguir”, finalizou.

Leia mais sobre Friends:

Sobre esta revelação, a atriz Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) relatou: “Não me lembro de você nunca ter nos contado”. E Matthew continuou: “Bem, sim. É assim que eu me sentia todas as noites”.

E você, imaginava que o ator tinha esta reação ao gravar com o público?

via GIPHY

Que tal aproveitar a oportunidade e ler mais uma notícia sobre a série?