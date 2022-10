Imagens mostram novo misterioso e suposto OVNI que apareceu no Chile Reprodução - Twitter - @despotricardo

Há poucas semanas de uma misteriosa aparição, imagens de um novo vídeo repercutiram no TikTok ao registrar o que muitos acreditavam se tratar de um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI). Esta é a segunda visualização do tipo feita recentemente em Santiago, capital do Chile.

Na gravação, que em 5 dias de publicação superou 1,3 milhão de visualizações, é possível acompanhar o momento em que o cinegrafista amador aproxima a imagem e nota-se um objeto com uma cor e formato peculiar.

Era realmente um OVNI?

Embora haja quem acredite fielmente que sim, alguns especialistas têm uma visão diferente da imagem captada. Em entrevista, Roberto Antezana, que é astrofotógrafo do Observatório Astronômico Nacional, explicou que a imagem visualizada depende basicamente da qualidade da câmera que a registra.

Durante sua conversa, Antezana ainda acrescentou: “ao dar zoom na câmera, ela desfoca completamente produzindo grandes figuras geométricas como um losango, triângulo, hexágono, círculo, até mesmo um ovo frito, e tudo vai depender do tipo de ótica do celular ou da câmera”.

Já para César Fuentes, que é astrônomo da Universidade do Chile, poderia se tratar da imagem de Júpiter.

Por sua vez, seja um OVNI ou apenas o registro de Júpiter, a verdade é que as imagens repercutiram e impressionaram os internautas. Assista a seguir aos vídeos divulgados nas redes. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

Dos videos de OVNI captados en Chile:



1. Santiago (2022) pic.twitter.com/SbokwskeV4 — Ricardo (@despotricardo) October 16, 2022

