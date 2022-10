Você vê um OVNI no vídeo? Mulher grava misterioso objeto circulando de forma ‘nivelada’ no céu

Mulher grava misterioso objeto circulando de forma ‘nivelada’ no céu Reprodução - YouTube - UFO Sightings Daily

“Pareciam dois discos de vinil grossos”, assim foi como uma mulher classificou um peculiar objeto que circulava pelo céu de Illinois, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 5 de outubro de 2022.

E embora até o momento tal imagem não tenha sido decifrada, há quem acredite, por exemplo, que pode na verdade se tratar de um Objeto Voador Não Identificado (OVNI). Vamos entender melhor?

De acordo com a descrição do vídeo que foi compartilhado no YouTube pelo canal UFO Sightings Daily, inicialmente, a mulher responsável pelo registro chegou a cogitar que poderia se tratar de balões, porém, descartou a hipótese uma vez que o objeto seguia de forma “nivelada”.

Mais avistamentos e supostos OVNIs publicados em nosso site:

Ao analisar o registro, pode-se conferir ainda que a mulher diz que o peculiar objeto brilha enquanto circula, o que desperta ainda mais curiosidade.

Como era de se esperar, a gravação repercutiu entre os internautas e em poucos dias já recebeu mais de 2 mil visualizações e comentários como: “Uau! Essa é uma captura muito boa. Eu nunca vi um giro tão nivelado com esses círculos anexados”, “Filmagem incrível. Não consigo imaginar o que é isso” e “Parece um drone”.

E você, acredita que pode realmente ser um OVNI? Veja a gravação a seguir que foi divulgada no YouTube e faça sua análise. (Se não conseguir visualizar o vídeo, não se preocupe e basta que clique no seguinte link).

Continue assistindo mais registros curiosos: