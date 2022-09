‘Parecia uma bolo de fogo’: a verdade por trás do suposto ‘OVNI’ que cruzou o céu dos EUA

A verdade por trás do ‘OVNI’ que cruzou o céu da Carolina do Norte Foto - Montagem - Reprodução - Facebook - Anessa Shaffer e Michael Thompson

Fotos e vídeos de moradores da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, repercutiram recentemente nas redes após registrarem o que muitos acreditaram se tratar de um suposto Objeto Voador Não Identificado. Mas, afinal, era realmente um OVNI?

Com grande mistério envolvido, internautas se manifestaram através de publicações, deixando mensagens como as que você verá a seguir:

“Nunca vi nada tão distinto como isso”, escreveu Rich Bell em uma publicação.

em uma publicação. “Foi algo para ver. Até flagrei o que parecia ser uma bola de fogo ou algo vindo dela perto da linha das árvores. Assisti cair do céu”, se manifestou Anessa Shaffer em uma publicação do Facebook. [Continua depois do destaque e vídeo].

A verdade por trás do vídeo do suposto OVNI

Embora muitos tenham levantado esta teoria, a verdade é que não se trata de algo fora do comum. Segundo detalha o portal The News & Observer, o registro visto pelos moradores da Carolina do Norte era na realidade a 43ª missão orbital da SpaceX, que teve transmissão ao vivo.

Nomeado Falcon 9, o foguete decolou da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, às 19h30, e quando foi lançado no espaço sideral é que teve a visualização a partir do estado da Carolina do Norte.

Assim sendo, pelo menos desta vez, não se trata de um Objeto Voador Não Identificado.

