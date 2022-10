Imagens mostram suposto OVNI capturado por homem que passeava com cachorros

Imagens compartilhadas no YouTube mostram a captura que um homem de Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos, fez no último dia 26 de setembro, quando levava seus cachorros para passear e ir ao banheiro.

De acordo com a descrição do vídeo, o cinegrafista amador, cuja identidade não foi revelada, despertou por volta das 6h e quando saiu com seus pets teve uma intrigante surpresa: luzes misteriosas que estavam no céu e que muitos cogitaram que poderia se tratar de um OVNI (Objeto Voador Não Identificado).

Em seu relato sobre o vídeo encaminhado ao canal UFO Sightings Daily, o homem explicou que as luzes piscavam em um formato semelhante a um triângulo. E, para confirmar que não se tratava de algo de sua imaginação, ele chamou a esposa e seus dois filhos que afirmaram “que o objeto era anormal”.

“Trabalhei para as companhias aéreas como mecânico por mais de 20 anos e também estive na Força Aérea por 4 anos, então posso dizer que isso não foi convencional para qualquer coisa que testemunhei. Após cerca de 15 minutos, todos entramos”, traz o relato na descrição do vídeo divulgado pelo UFO Sightings Daily.

A testemunha ocular disse ainda que entrou em sua casa para buscar um telescópio para analisar o objeto com uma melhor visão, mas “quando voltei para fora, havia desaparecido. O vídeo que tirei da minha câmera parecia distorcido, como se houvesse interferência e desfoque. Você pode ver muito melhor pessoalmente”, afirmou.

Veja a seguir a gravação feita recentemente e que foi divulgada no YouTube. (Se não conseguir visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o link).

