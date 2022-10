Estudantes flagram suposto OVNI e situação causa alvoroço e gritaria; veja vídeo

Estudantes da North Point High School, instituição de ensino localizada na cidade de Wentzville, no Missouri, Estados Unidos, foram surpreendidos com o que acreditam se tratar de um Objeto Voador Não Identificado (OVNI), situação que gerou alvoroço e gritaria entre os jovens.

Na gravação, feita pela aluna Kora Gregory e compartilhada no YouTube pelo canal UFO Sightings Daily, é possível conferir uma misteriosa luz azul e rosa, com formato oval, evidenciada no céu noturno, que permanece por um tempo específico até que desaparece por completo

Curiosos e apreensivos para saber o que de fato poderia se tratar, ao analisar o vídeo, que já supera as 14 mil visualizações desde que foi publicado, pode-se acompanhar toda a movimentação que o avistamento gera, incluindo gritos de desespero dos estudantes.

Gosta de ver registros de supostos OVNIs? Então, confira também:

No YouTube, além das visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade para fazer suas considerações sobre a gravação, deixando mensagens como:

“Este era diferente de qualquer outro, fiquei tão chocado quando desapareceu tão rápido’;

“Se isso for real, é mais do que alucinante!”; “Isso foi uma loucura. Algo está acontecendo”;

“Eu estava lá, foi assustador. Todos estavam surtando”

“Certa vez, vi um disco azul a cerca de 100 metros de mim em Oregon. No momento em que olhei para ele, disparou direto para o espaço sideral”.

E você, acha que realmente pode se tratar de um OVNI? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube e tome suas conclusões. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que clique aqui).

+ Que tal assistir mais um vídeo de avistamento misterioso? Confira a lista: