Será um OVNI? Vídeos mostram curioso objeto circulando pelo céu e abre debate

Vídeos registrados no estado de Tlaxcala, no México, e compartilhados no TikTok intrigaram internautas e fizeram muitos se questionarem: será realmente um OVNI (Objeto Voador Não Identificado)?

Com mais de 12 milhões de visualizações somando os dois registros, tais gravações mostram o mesmo objeto por ângulos e em pontos diferentes da localidade mexicana, o que despertou ainda mais curiosidade e abriu um verdadeiro debate.

Ao analisar as imagens, pode-se conferir um peculiar objeto no céu de Tlaxcala e mesmo com o zoom dado em uma das publicações, os internautas não conseguiram desvendar o que de fato pode se tratar.

Através dos comentários, os usuários da plataforma de vídeo aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas considerações sobre as gravações, deixando mensagens como:

“É o terceiro vídeo que vejo em que anunciam esta ‘coisa’”;

“Que estranho. Esses dias tivemos um terremoto e agora avistamentos de coisas estranhas no céu”;

“Eu não acreditava, até que vi uma menina que compartilhou um vídeo do mesmo objeto”;

“Pensei que fosse um drone, mas aí vi que tem uma forma peculiar”;

“Juro que vi algo assim em um dia chuvoso enquanto estudava. Estava suspenso no ar, fui chamar minha mãe e sumiu”.

